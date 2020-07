Mais de 100 mortos após monção deixar o sul da Ásia

Mais de 100 pessoas morreram nos últimos dias no sul da Ásia devido as inundações e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas, que afetou mais de cinco milhões de pessoas, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira.

As inundações "estão se deslocando rapidamente em uma das mais importantes dos últimos anos em Bangladesh, Índia e Nepal", afirmou Antony Balmain, funcionário da Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha.

No nordeste da Índia, localidades onde vivem mais de quatro milhões de pessoas foram inundadas pelas chuvas do grande Estado de Assam, onde morreram 33 pessoas nos últimos dias, levando ao balanço total de 71 mortos nesta região desde maio.

Em Bangladesh, pelo menos seis pessoas morreram e 1,8 milhão foi atingido. No Nepal, 67 pessoas morreram e 45 estão desaparecidas desde domingo.