Stuttgart, promovido à Bundesliga, pede ajuda ao governo devido à crise da pandemia

O VfB Stuttgart, recentemente promovido à Bundesliga para a próxima temporada, é um dos clubes alemães que solicitaram ajuda financeira do Estado para compensar a perda de renda devido à pandemia do novo coronavírus.

O clube campeão da Alemanha em 2007, vice na segunda divisão da liga alemã nesta temporada e de volta à elite um ano após seu rebaixamento, está buscando ajuda financeira para equilibrar suas contas.

"Durante o confinamento, examinamos todas as possibilidades de estabilização econômica e solicitamos fundos para garantir nossa liquidez", disse Stefan Heim, diretor financeiro do clube, aos jornais Stuttgarter Nachrichten e Stuttgarter Zeitung.

"Essa é uma das medidas que tomamos para garantir a sobrevivência econômica do VfB em um momento em que ninguém pode prever quando e como as coisas confortáveis evoluirão no futebol", acrescentou o dirigente alemão.

Stefan Heim disse que o Stuttgart solicitou ajuda através da intermediação do banco público KfW, que teria solicitado um empréstimo de cerca de 15 milhões de euros (US$ 17,15 milhões).

Os clubes alemães sofreram milhões de perdas de receita, em grande parte devido aos jogos do campeonato que tiveram de ser disputados com portões fechados.

O Werder Bremen, que se manteve na primeira divisão após um playoff, confirmou que deseja pedir um empréstimo ao banco público KfW.

O Schalke 04, que tinha dívidas de 198 milhões de euros (US$ 226,3 milhões) antes da pandemia, pediu recentemente ao estado da Renânia do Norte-Vestfália uma garantia para obter um empréstimo, que giraria em torno de 40 milhões de euros (45,7 milhões de dólares).