Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble Company

A empresa Procter & Gamble Company (NYSE:PG) anunciou um novo compromisso de que suas operações globais serão neutras em carbono para a década, por meio de uma série de intervenções que protegem, melhoram e restauram a natureza. Reconhecendo que a próxima década representa uma janela crítica para o mundo acelerar o progresso nas mudanças climáticas, a P&G; vai além de seu atual objetivo baseado na ciência de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50%, promovendo adicionalmente um portfólio de soluções climáticas naturais. Estes esforços fornecerão um benefício de carbono que equilibra as emissões restantes nos próximos 10 anos, permitindo que as operações da P&G; sejam neutras em carbono para a década. Com base nas estimativas atuais, a empresa precisará equilibrar cerca de 30 milhões de toneladas métricas de carbono de 2020 a 2030.

A prioridade da P&G; continua sendo reduzir as emissões. A P&G; tem o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% e comprar 100% de eletricidade renovável até 2030 e está no caminho certo para cumprir seus compromissos de 2030. Além disso, a P&G; continuará buscando novos projetos eólicos, solares e geotérmicos para acelerar ainda mais a transição para as energias renováveis. Esses esforços estão alinhados com o que a ciência climática diz ser necessário para ajudar a garantir que a empresa faça sua parte na limitação do aumento da temperatura global e continuará muito além de 2030. No entanto, com base nas tecnologias atuais, existem algumas emissões que não podem ser eliminadas até 2030. Ao investir em soluções climáticas naturais, a empresa acelerará seu impacto nos próximos 10 anos.

Janela crítica

Relatórios recentes destacaram que o mundo está abaixo das reduções necessárias de emissão de gases de efeito estufa e que a próxima década representa uma janela crítica para reduzir as emissões e estar no caminho de limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C. Essa tarefa será muito mais difícil se a sociedade não começar a reduzir as emissões antes do final da década. Até 2050 as emissões de carbono devem cair para zero ou perto disso. A falta de ação agora colocará as gerações futuras em maior risco com os impactos das mudanças climáticas e dificultará o cumprimento das metas globais do Acordo de Paris.

"A mudança climática está acontecendo e é necessário agir agora", afirmou David Taylor, presidente e diretor executivo da P&G.; "Ao reduzir nossa pegada de carbono e investir em soluções climáticas naturais, seremos neutros em carbono para a década em todas as nossas operações e ajudaremos a proteger ecossistemas e comunidades vulneráveis em todo o mundo".

Soluções climáticas naturais: "A natureza em si pode resolver até um terço das mudanças climáticas"

A P&G; fará parceria com a Conservation International e o World Wildlife Fund (WWF) para identificar e financiar uma série de projetos elaborados para proteger, melhorar e restaurar ecossistemas críticos como florestas, pântanos, pradarias e turfeiras. Além de captar mais carbono, um aspecto importante das soluções climáticas naturais é o potencial de gerar co-benefícios ambientais e socioeconômicos significativos que protegem e aprimoram a natureza e melhoraram os meios de subsistência das comunidades locais. À medida que a P&G; avança, a empresa procurará identificar, medir e comunicar os co-benefícios relevantes de seus investimentos na natureza.

A P&G; está desenvolvendo um detalhado portfólio de projetos e investindo nestes por todo o mundo. Os projetos já identificados incluem:

- Projeto Philippines Palawan Protection junto à Conservation International - Para proteger, melhorar e restaurar os manguezais e ecossistemas críticos de Palawan. Palawan é a quarta área mais "insubstituível" do mundo no que se refere à vida selvagem única e ameaçada.

- Plano de restauração da floresta atlântica (Atlantic Forest Restoration Planning) junto à WWF -Na Mata Atlântica, na costa leste do Brasil, criando base para a restauração da paisagem florestal com impactos significativos na biodiversidade, água, segurança alimentar e outros co-benefícios para as comunidades locais.

- Aliança Evergreen com a Arbor Day Foundation -Reunindo empresas, comunidades e cidadãos para tomar ações críticas na preservação das necessidades dos impactados pelas mudanças climáticas - incluindo plantar árvores para restaurar áreas devastadas por incêndios no norte da Califórnia e melhorar as florestas na Alemanha.

"A natureza deve ser uma parte essencial de qualquer estratégia para combater a crise climática", disse o Dr. M. Sanjayan, CEO da Conservation International. "Pesquisas mostram que não podemos cumprir nossas metas climáticas, a menos que protejamos, restauremos e melhoremos o gerenciamento de ecossistemas ricos em carbono. Feitos corretamente, esses esforços podem fornecer um terço das reduções de emissões necessárias na próxima década e, principalmente, apoiar os meios de subsistência das comunidades nas linhas de frente das mudanças climáticas. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Procter & Gamble para proteger a natureza - um investimento que é uma vitória para as pessoas e para nosso planeta. "

"Trabalhamos com a P&G; para impulsionar o progresso climático e preservar as florestas há mais de uma década, porque o escopo de seus negócios significa que podem oferecer resultados em escala significativa", disse Carter Roberts, presidente e CEO da WWF dos Estados Unidos. "É importante ressaltar que esse progresso não se limitou à sua pegada corporativa. A P&G; foi uma das primeiras parceiras da Aliança de Compradores de Energia Renovável (Renewable Energy Buyers Alliance), que ajudou a expandir as compras corporativas de energia renovável dentro dos Estados Unidos. O anúncio de hoje marca um progresso maior, colocando maior foco no papel que a preservação da natureza pode desempenhar - não apenas na absorção de emissões de carbono, mas no fornecimento de serviços e recursos que sustentam a vida na Terra. Estamos ansiosos em trabalhar com a P&G; para alcançar esses novos compromissos na próxima década. "

Marcas da P&G; lideram a redução da pegada de carbono e as mudanças positivas de hábitos climáticos

É importante comprometer-se para além de sua meta baseada na ciência para reduzir as emissões operacionais, mas a empresa não para aí. Por mais de duas décadas, a P&G; se compromete a aproveitar o rigor científico da Avaliação do Ciclo de Vida de seus produtos para melhor entender as emissões de sua cadeia de suprimentos e o uso de seus produtos pelo consumidor (emissões escopo 3). Até 85% das emissões do escopo 3 da P&G; tem origem no uso de seus produtos por consumidores. A P&G; alcança cinco bilhões de pessoas por meio de suas marcas e, com essa escala, tem a responsabilidade de oferecer aos consumidores o poder de reduzir suas próprias pegadas de carbono com produtos elaborados para ajudar a economizar energia, água e recursos naturais.

- Mais de 60% da pegada de um detergente para roupas está na fase de uso pelo consumidor, principalmente relacionada à energia usada para aquecer a água. Ariel e Tide estão otimizando as fórmulas de detergente para obter alta eficiência em lavagem à baixa temperatura e inspirando comportamentos positivos na lavagem de roupas "Volte para 30" e "Lavagem com água fria". O objetivo é fazer com que 70% das cargas de máquinas sejam de ciclo de baixa energia. Um grande progresso foi alcançado educando os consumidores nos Estados Unidos nos últimos dez anos no que tangue os benefícios dos ciclos de lavagem de baixa energia. A P&G; estima que, desde 2015, as emissões evitadas pelos consumidores, aumentando o uso de ciclos de lavagem com baixo consumo de energia, foram de aproximadamente 15 milhões de toneladas métricas de CO2, o que equivale a três milhões de carros fora das ruas.

-Desmitificando crença popular, a Cascade está mostrando aos consumidores como uma máquina de lavar louça é projetada para ser mais eficiente em termos de água e energia do que a lavagem na pia. As cápsulas de lavagem Cascade e Fairy permitem que os consumidores pulem a pré-lavagem e economizem a água e energia necessária para aquecê-la. O poder de quebra de gordura do líquido de lavagem Fairy e Dawn permite economia de água e energia: ao reduzir a temperatura da água em 20 °C (36 °F), os consumidores podem economizar até 50% de CO2 no total a cada lavagem.

"Nosso papel como líderes é tornar possível uma economia e um estilo de vida com menos emissões, acessíveis e desejáveis para todos", disse Virginie Helias, diretora de sustentabilidade da P&G.; "É nossa responsabilidade proteger reservas críticas de carbono e investir em soluções que regenerem nosso planeta. Os consumidores também querem agir mais para lidar com as mudanças climáticas. Como empresa, tocamos cinco bilhões de pessoas com nossas marcas, estamos nos esforçando para fazer a diferença todos os dias, incentivando o consumo responsável com produtos eficazes e intuitivos para permitir a adoção de novos hábitos de menor emissão. "

Hoje às 8h EST/14h CET, a P&G; reúne especialistas e líderes climáticos para uma mesa redonda sediada pela National Geographic para discutir o poder da natureza como uma solução climática. Os participantes incluem o CEO da P&G;, David Taylor, a diretora de sustentabilidade da P&G;, Virginie Helias, o CEO da Conservation International, Dr. M. Sanjayan, o CEO da Word Wildlife Fund, Carter Roberts, e os ativistas climáticos Clover Hogan, Jiaxuan Zhang, Kehkashan Basu e Vanessa Nakate.

Para mais informações sobre o novo compromisso da P&G; de promover soluções climáticas naturais e se tornar neutra em carbono durante a década, visite nosso site Comunicados multimídia.

