Comunicado do Business Wire :Zynga Inc.

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje que Noel Watson, diretor financeiro da TrueCar Inc., ingressou no Conselho da empresa como diretor independente. Executivo qualificado, com vasta experiência no desenvolvimento de serviços digitais e liderança de equipes, Noel Watson se torna o nono membro do Conselho de Administração da Zynga.

"Noel traz para a Zynga mais de 20 anos de liderança financeira e operacional bem-sucedida", disse Frank Gibeau, diretor executivo da Zynga. "Sua vasta experiência com serviços digitais de alto crescimento e sólido histórico de fusões e aquisições serão adições poderosas à nossa empresa. Estamos animados por receber Noel no Conselho de Administração e no Comitê de auditoria da Zynga".

Noel ingressou na TrueCar Inc., mercado digital automotivo líder que visa criar a experiência mais inovadora e eficiente para compradores de carros, em 2019 como diretor financeiro da empresa, liderando operações financeiras, inclusive contabilidade e relações com investidores. Antes da TrueCar, Noel ocupou o cargo de diretor de contabilidade da TripAdvisor Inc., a maior plataforma de viagens do mundo, com mais de 400 milhões de visitantes mensais exclusivos no site. Ele iniciou sua carreira como contador juramentado na Arthur Andersen LLP e, posteriormente, ocupou cargos de gerência nas empresas de tecnologia ArrAy Inc. e Way Systems, com sede em Boston, EUA, antes de ingressar na TripAdvisor em 2006. Noel é bacharel em contabilidade pela Bryant University.

"Estou empolgado por me juntar ao Conselho de Administração da Zynga durante esse período dinâmico de crescimento para a empresa em sua missão de conectar o mundo por meio de jogos", disse Noel Watson. "Com a crescente penetração e uso de telefones celulares e as mais de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo jogando até o final de 2020, a Zynga está incrivelmente bem posicionada para ser uma força no entretenimento digital, fundamentada por marcas e experiências icônicas que as pessoas adoram".

"Após meses de conversa, não poderia estar mais satisfeita com o fato de Noel Watson ingressar no Conselho de Administração da Zynga", disse Ellen Siminoff, diretora e presidente do Comitê de nomeação e governança da Zynga. "Com esse cenário de crescimento para a Zynga, a experiência e a perspectiva de Noel serão fundamentais para nosso sucesso contínuo. Noel traz consigo uma capacidade comprovada de liderar e executar, e seu ponto de vista será inestimável para a nossa empresa".

Os distintos integrantes do Conselho da Zynga incluem Frank Gibeau, Regina Dugan, William "Bing" Gordon, Louis Lavigne Jr., Carol Mills, Mark Pincus, Janice Roberts e Ellen Siminoff. No Conselho da Zynga, Noel atuará no Comitê de auditoria ao lado dos integrantes Louis Lavigne Jr., Carol Mills e Ellen Siminoff.

