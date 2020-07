Alemanha reforçará medidas confinamento ante risco de segunda onda de contágios

A Alemanha vai autorizar medidas de confinamento reforçadas em nível local diante do risco de uma segunda onda de contágios do novo coronavírus - conforme um projeto de acordo entre o governo federal e os estados regionais que deve ser concluído nesta quinta-feira (16).

As autoridades alemãs desejam instaurar "proibições de saída" em zonas geográficas limitadas para os habitantes, que retornariam ao confinamento depois da detecção de um novo foco de COVID-19, de acordo com o projeto do qual a AFP obteve uma cópia.

Essas proibições de saída locais no território alemão são uma novidade nas medidas até então aplicadas. A medida não afetará, porém regiões inteiras, como havia sido proposto. Será adotada em perímetros menores.

Até agora relativamente pouco afetada pelo coronavírus, a Alemanha está preocupada com uma segunda onda, no momento em que os alemães retornam de férias, principalmente de Mallorca (Espanha).

No território vizinho, imagens recentes de pessoas vistas em festas, no último fim de semana, desrespeitando medidas de segurança contra o coronavírus, causaram alerta entre as autoridades.