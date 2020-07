Alemanha reforçará medidas confinamento ante risco de segunda onda de contágios

A Alemanha vai autorizar medidas de confinamento reforçadas a nível local ante o risco de uma segunda onda de contágios do novo coronavírus, segundo um projeto de acordo entre o governo federal e os estados regionais que deve ser concluído nesta quinta-feira.

As autoridades alemãs desejam instaurar "proibições de saída" em zonas geográficas limitadas para os habitantes, que retornariam ao confinamento depois da detecção de um novo foco de COVID-19, de acordo com o projeto do qual a AFP obteve uma cópia.