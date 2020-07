Comunicado do Business Wire :Aspect

A Aspect anunciou hoje a disponibilidade geral da versão 20 de seu pacote de soluções líder de mercado, o Aspect® Workforce Optimization? (WFO), com direito a uma interface com o usuário móvel de força de trabalho completamente redesenhada e simplificada, integração fácil com nuvens públicas, percepções ágeis sobre o desempenho de agentes e aprimoramentos relevantes de usabilidade. O lançamento traz ao mercado a mais avançada solução WFO para a força de trabalho de central de atendimento móvel. Agora, os supervisores poderão gerenciar facilmente os funcionários, independentemente de sua localização, entender seu desempenho, oferecer flexibilidade e facilidade a seu pessoal em uma época em que o local de trabalho se tornou uma dúvida: tudo isso em um programa simples no navegador da internet.

"Mais do que nunca, as centrais de atendimento estão com demanda elevada, uma vez que os consumidores estão fazendo tudo pela internet. 'Trabalhar no escritório' adquiriu um significado inédito, e os agentes devem poder trabalhar de qualquer lugar", declarou Michael Harris, diretor de marketing da Aspect. "A nova versão 20 do nosso WFO dá conta do recado."

O Aspect WFO Versão 20 torna a vida do agente muito fácil e apresenta recursos como:

-- Interface com o usuário para força de trabalho móvel totalmente repaginada, semelhante à interface detalhista atual de PCs e notebooks que permite expressiva diminuição da curva de aprendizado do funcionário que adota a interface móvel.

-- Notificações de internet aprimoradas que oferecem aos funcionários a capacidade de gerenciar integralmente mensagens em seus PCs e smartphones pessoais.

-- IA mais eficiente e sofisticada para agilizar a aprovação das solicitações de mudança de cronograma dos agentes, com destaque para as solicitações feitas no mesmo dia, o que garante cronogramas mais ágeis.

-- Telas pop-ups que permitem interações em janelas dispostas separadamente em qualquer monitor ativo.

-- A visualização rápida permite que os usuários reproduzam voz em segundo plano e/ou gravações de tela e até metadados sem abandonar a grade de busca

-- Integração do Aspect® Engagement Analytics? (análise da conversa) e Aspect® Performance Management? (APM) para identificar problemas de qualidade ao analisar todas as conversas, agilizando drasticamente o tempo necessário para reflexões

-- Mapas de calor que identificam rapidamente o desempenho insatisfatório e satisfatório dos agentes para respectivas orientações e reconhecimentos.

Jon Malinowski, vice-presidente de Soluções do Consumidor da Asurion, um dos clientes da Aspect, reconheceu o valor que os recursos móveis trouxeram para sua força de trabalho: "As notificações proativas e a capacidade de responder através de dispositivos móveis ajudaram cada um dos agentes a atingir um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional ao compreender as preferências individuais dos agentes, facilitar seus estilos de vida móveis e economizar o tempo deles. Com isso, o agente apresenta engajamento melhor, moral mais elevado e menor rotatividade."

A Aspect não para de se destacar em soluções de Central de Atendimento em Nuvem Corporativa, e o lançamento da versão 20 do WFO amplia a presença de nuvem WFM atual da Aspect com:

-- Recurso de escalonar soluções de gestão de força de trabalho na nuvem Microsoft Azure para até 15.000 usuários, a mesma capacidade atual possível da nuvem AWS

-- Migração simplificada de banco de dados de distribuição no local Aspect WFM para distribuição em nuvem Aspect Via® WFM?

-- Interfaces padronizadas para plataformas de central de atendimento comuns, entre elas Twilio Flex, Five9, NICE inContact e Zendesk (além da atual interface Amazon Connect)

-- Uso do armazenamento de baixo custo Azure Blob para troca de informações com empresas terceirizadas na aplicação Aspect® Workforce Management - Encompass?

A facilidade de uso sempre foi o objetivo principal dos produtos Aspect WFO. O número cada vez maior de agentes trabalhando a distância levou a Aspect a oferecer a centrais de atendimento percepções mais valiosas sobre conformidade, produtividade e desempenho da força de trabalho móvel atual, onde quer que ela esteja.

Para mais informações sobre o Aspect Workforce Optimization e a força de trabalho móvel, visite https://www.aspect.com/call-center-solutions/workforce-optimization/wfo-20

Sobre a Aspect

A Aspect tem a missão de simplificar e aprimorar o engajamento do cliente. Nosso software empresarial é utilizado por milhões de agentes a cada ano e ajuda a realizar bilhões de interações com clientes no mundo todo. Equipadas com a última tecnologia, nossas aplicações de otimização de central de atendimento e força de trabalho ajudam empresas a manter agentes engajados e oferecer excepcionais experiências de atendimento ao cliente. Nossas soluções flexíveis e altamente expansíveis de otimização de força de trabalho e gestão de autoatendimento e interação em tempo real estão disponíveis para serem utilizadas nas próprias instalações do cliente ou em qualquer ambiente de nuvem hospedada, privada ou pública.

Para saber mais, acesse www.aspect.com. Siga a Aspect no Twitter at @AspectSoftware. Leia nossos blogs em http://blogs.aspect.com

