Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union (NYSE: WU), líder em movimentação de dinheiro entre diferentes moedas e diferentes países, e a Techstars, a plataforma global para investimentos e inovação, anunciaram hoje o lançamento da segunda turma do programa de aceleração Techstars & Western Union Accelerator. De machine learning e inteligência artificial, a serviços em nuvem, banco digital e análises avançadas, o elemento comum a esse grupo de 10 empresas é o compromisso de alavancar tecnologia e inovação para viabilizar, por meio de finanças inclusivas, um maior acesso às economias locais e globais.

As empresas do Accelerator 2020 são lideradas por fundadores de várias partes do mundo, incluindo Filipinas, Egito, Gâmbia, Hong Kong, Indonésia, Índia, Israel, Nigéria, Cingapura, Espanha, África do Sul e Estados Unidos. Eles compartilham o compromisso da Western Union com a inovação inclusiva, desenvolvendo produtos e serviços que aceleram o acesso a um sistema financeiro global mais justo.

O conceito de "acesso financeiro"serviu de norte durante todo o processo de seleção do Accelerator 2020, enquanto os líderes do programa ponderavam sobre a pergunta: Diante da presente crise global de saúde, quais empresas estão melhor posicionadas para acelerar e expandir o acesso financeiro em um mundo pós-COVID?

Os fundadores das startups participarão de um programa virtual intensivo de 13 semanas. Ao longo dessas semanas, os participantes se concentrarão no crescimento e desenvolvimento de suas empresas, contando com a mentoria, experiência empresarial, estratégia de negócios e orientação de marketing de especialistas em fintech em várias áreas, incluindo conformidade, pagamentos móveis e liquidação.

"A equipe da Western Union está muitíssimo impressionada com esse grupo diversificado de fundadores e empreendedores, que estão enfrentando ativamente os desafios do ecossistema de serviços financeiros", disse Shelly Swanback, Presidente de Produtos e Plataforma da Western Union. "Estou confiante de que a variedade de perspectivas, experiências e tecnologias representadas no grupo deste ano nos levará a ser ainda mais disruptivos, uma vez que temos nos empenhado em desenvolver serviços financeiros e tecnologias de pagamento mais inclusivos em uma economia global em rápida transformação".

Swanback acrescentou: "Estou particularmente orgulhoso pelo fato de muitas empresas do programa de aceleração serem lideradas por fundadores de muitos países diferentes, o que reflete muito bem a diversidade global de nossa base de funcionários, clientes e parceiros. Olhar por um prisma global é fundamental, à medida que buscamos viabilizar para bilhões de pessoas o acesso às mais recentes inovações financeiras, trazer oportunidades para empresas e clientes, e ajudar a diminuir as desigualdades."

De acordo com a New American Economy, uma organização bipartidária de pesquisa e atividades jurídicas com sede nos EUA focada em políticas federais, estaduais e locais de imigração, em 2019, aproximadamente 45% das empresas da Fortune 500 foram fundadas por imigrantes ou seus filhos.

"É com orgulho que anunciamos as empresas selecionadas para participar do Techstars & Western Union Accelerator 2020", disse Ethan Austin, Diretor Administrativo do Techstars Western Union Accelerator. "Cada uma dessas empresas está enfrentando os obstáculos sistêmicos do setor com soluções inovadoras e originais de tecnologia de ponta. Estamos animados por poder apoiar seu crescimento contínuo ao longo das próximas 13 semanas do nosso programa, e mesmo depois".

O Techstars & Western Union Accelerator 2020 culminará com um Demo Day em 8 de outubro, dia em que os fundadores das startups lançarão seus produtos e serviços a potenciais investidores. Este ano, o programa passou de presencial para virtual devido ao impacto da pandemia de COVID-19.

Desde 2006, a Techstars trabalha com mais de 2.000 startups, criando relações profundas e significativas entre jovens empresas iniciantes e corporações globais. O competitivo processo de seleção do Techstars & Western Union Accelerator começou no início de 2020, com centenas de empreendedores disputando uma das 10 cobiçadas vagas.

A Techstars e a Western Union parabenizam e recebem calorosamente as empresas participantes do Techstars & Western Union Accelerator 2020.

-0- *T Equipe do Techstars Western Union Accelerator 2020 AidBanc Little Rock, AR | EUA e AL O AidBanc fortalece ONGs com serviços bancários digitais e ferramentas de gerenciamento de gastos para que consigam, sem obstáculos, desembolsar auxílio financeiro em um mundo cada vez mais sem dinheiro. https://www.aidbanc.com/ Plentina San Francisco, CA | EUA Os serviços em nuvem oferecem pontuações de crédito e empréstimos alternativos para inclusão financeira global. https://www.plentina.com/ Gig Wage Dallas, TX | EUA Gig Wage é uma plataforma de pagamentos especializada em autônomos. Sua tecnologia permite pagar, gerenciar e oferecer suporte aos autônomos de maneira simples, rápida e fácil. https://gigwage.com/ Rise Capital Lagos, Nigéria Uma empresa financeira voltada à tecnologia que conecta africanos comuns com as melhores oportunidades de investimento em dólares do mundo. https://rise.capital/ Heights Labs New York, NY | EUA Plataforma de rede e IA para análise de risco, fraude, conformidade e AML/CFT (Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo). Seu objetivo é mitigar riscos e ameaças à conformidade, inteligência e segurança nacional. https://www.heightslabs.com/ Robbie AI Boston, MA | EUA Tecnologia de reconhecimento facial através de streaming em tempo real em cenários naturais. https://robbie.ai/ Line San Francisco, CA | EUA Tecnologia movida por IA que ajuda indivíduos com conta bancária qualificados a conseguir crédito e acesso a serviços financeiros viáveis. https://www.useline.com/ Vested Finance Berkeley, CA | EUA Plataforma de consultoria de investimentos que promove a geração sustentável de riqueza pela capacitação de investidores indianos locais para atuação em escala mundial. https://www.vested.co.in/Logicluster San Francisco, CA | EUA Um mecanismo de precificação movido por inteligência artificial que possibilita às empresas aumentar sua receita por meio de precificação otimizada. https://www.logicluster.com/ Yunit Oakland, CA | EUA Permite aos usuários juntar dinheiro com seus amigos. https://www.yunit.co/ *T

