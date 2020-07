Futebol uruguaio antecipa sua volta para o dia 8 de agosto

O campeonato uruguaio de futebol finalmente será retomado no sábado, 8 de agosto, confirmou o secretário nacional de esportes, Sebastián Bauzá, nesta quarta-feira.

"Prevemos o início do campeonato para as semanas de 8 e 9 de agosto", anunciou Bauzá após uma reunião na Torre Executiva (sede da Presidência) com líderes da Federação Uruguaia de Futebol (AUF) e autoridades do governo.

Isso implica que o clássico entre Peñarol e Nacional, pela quarta rodada do torneio Apertura, foi marcado para o domingo dia 9 no estádio Centenario, com os portões fechados.

A retomada do campeonato com este duelo como destaque é um dos pontos que mais preocupavam as autoridades. Na terça-feira, os dirigentes do futebol se reuniram com o ministro do Interior, Jorge Larrañaga, para entrar em acordo sobre questões relacionadas à segurança nos dias dos jogos e, em particular, no dia do clássico.

Nesse contexto, foi anunciado o anúncio de uma "campanha de conscientização" para evitar reuniões de massa ou "aglomerações" perto dos estádios e um apelo para que os jogos sejam assistidos em casa.

O governo havia anunciado em junho que o torneio local seria retomado em 15 de agosto, mas após pedidos de dirigentes e jogadores para antecipar o reinício, indicou que esse seria o "prazo" limite.

Já naquele momento, a Secretaria Nacional do Esporte, subordinada à Presidência da República, havia alertado que, sob as precauções geradas pela pandemia, os jogos aconteceriam "sem espectadores e seguindo todas e cada uma das medidas emergentes do protocolo sanitário".

Nesta quarta-feira, Bauzá anunciou que, a pedido do Ministério da Saúde Pública, "toda a família do futebol, todos os que moram em um vestiário, terão a obrigação de baixar o aplicativo Coronavirusuy". Essa ferramenta, criada por desenvolvedores uruguaios com o apoio do governo, alerta os usuários caso estejam perto de uma pessoa infectada pela COVID-19.

"Pode haver um caso positivo" e fazer o download do aplicativo "ajudará a resolver o problema epidemiológico rapidamente", disse Bauzá.

O campeonato uruguaio de futebol está suspenso desde 13 de março, quando uma emergência sanitária foi declarada no país.