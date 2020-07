Contas do Twitter de empresários e companhias dos EUA são hackeadas

As contas do Twitter de Apple, Elon Musk e Jeff Bezos, entre outras, foram hackeadas nesta quarta-feira (15) e mostraram uma mensagem incitando os usuários a enviarem bitcoins com a falsa promessa de receber o dobro rapidamente.

Estes tuítes, que já foram apagados, foram disseminados nas contas de personalidades importantes, convidando enviar em 30 minutos 1.000 dólares em bitcoins para receber a quantia duplicada.

"É uma FRAUDE. NÃO participem", alertou no Twitter Cameron Winklevoss, cofundador da plataforma de criptomoedas de mesmo nome.

Comentários e mensagens no Twitter indicam que milhares de dólares em bitcoins podem ter sido enviados aos fraudadores digitais.

O Twitter confirmou que está trabalhando para resolver o "incidente de segurança".

"Estamos investigando e tomando medidas para solucioná-lo. Atualizaremos todos em breve", informou a rede social em sua plataforma.

"Dadas as contas pirateadas recentemente (Apple, Uber, Gates, Musk, etc), agora tendo a pensar que o que foi comprometido foi o sistema do Twitter", disse o especialista em bitcoin Andreas Antonopoulos.

"Todas as contas de criptomoedas do Twitter foram comprometidas", alertou Winklevoss em um tuíte.

Entre as contas afetadas estão a @gemini, disse o cofundador da empresa Tyler Winklevoss. "La conta de Twitter @Gemini junto à de muitas outras criptomoedas foram pirateadas", tuitou.