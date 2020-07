Fed: atividade econômica melhora nos EUA, mas perspectivas são incertas

A atividade econômica nos Estados Unidos melhora na maioria das regiões do país, mas permanece abaixo do nível pré-pandêmico e as perspectivas são incertas, de acordo com um relatório do Federal Reserve (Fed) publicado nesta quarta-feira.

O emprego se beneficiou desse aumento da atividade econômica, principalmente em setores como lazer e recreação, hotelaria e vendas no varejo.

As empresas consultadas pelo Fed relatam dificuldades em conseguir que seus funcionários voltem ao trabalho ou em recontratá-los, devido a preocupações com o coronavírus, problemas com creches e um seguro-desemprego mais generoso até o final de julho.

"A perspectiva permanece altamente incerta", explicou o Fed em seu relatório conhecido como "Livro Bege".

As empresas começaram a reabrir e as vendas no varejo melhoraram em todo o país, mas houve algumas novas demissões e o emprego também está bem abaixo do nível pré-pandêmico, apontou o texto.

O relatório foi divulgado antes de 6 de julho, quando os casos de coronavírus começaram a aumentar em estados como Flórida, Texas e Arizona, e algumas autoridades estaduais recuaram na reabertura de suas economias.

Algumas empresas conseguiram manter o número de funcionários graças à ajuda do governo, mas outras não sabem ao certo se conseguirão manter os empregos.

"A força do processo determinará se eles podem evitar demissões", resumiu o relatório.