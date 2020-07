Fed: atividade econômica melhora nos EUA, mas perspectivas são incertas

A atividade econômica nos Estados Unidos melhora na maioria das regiões do país, mas permanece abaixo do nível pré-pandêmico e as perspectivas são incertas, de acordo com um relatório do Federal Reserve (Fed) publicado nesta quarta-feira.

O emprego se beneficiou desse aumento da atividade econômica, principalmente em setores como lazer e recreação, hotelaria e vendas no varejo.

As empresas consultadas pelo Fed relatam dificuldades em conseguir que seus funcionários voltem ao trabalho ou em recontratá-los, devido a preocupações com o coronavírus, problemas com creches e um seguro-desemprego mais generoso até o final de julho.