Trump adverte o Irã contra a execução de três manifestantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Irã nesta quarta-feira(15) contra a execução de três pessoas envolvidas nas manifestações de novembro de 2019.

"A execução dessas três pessoas enviaria uma mensagem terrível ao mundo e não deve ocorrer!", escreveu o presidente no Twitter, primeiro em inglês e depois em persa, com a hashtag "#StopExecutionsInIran".

Segundo o jornal reformista Charq, os três condenados são Amirhossein Moradi, 26, Said Tamdjid, 28, e Mohammad Radjabi, 26,.

O advogado dos três condenados, Mostafa Nili, alega que os réus não tiveram acesso aos seus arquivos e pretende exigir um novo julgamento.

Um movimento de protesto eclodiu no Irã em 15 de novembro, após o anúncio de um forte aumento no preço do combustível, em meio à crise econômica.

Durante os protestos, os manifestantes atacaram delegacias, saquearam lojas, queimaram bancos e postos de gasolina. Em represália, autoridades iranianas cortaram o acesso à Internet por uma semana.

Segundo Washington, a repressão aos protestos tirou a vida de mais de mil pessoas, enquanto as autoridades iranianas reconhecem 230 mortos.