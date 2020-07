Incêndio em um estaleiro no Irã danifica vários navios

Um incêndio em um estaleiro do porto de Bushehr, no sudoeste do Irã, danificou vários navios em construção nesta quarta-feira, mas não causou vítimas, segundo a imprensa local.

Segundo Iribnews, a página de internet da televisão estatal, "um incêndio de grandes proporções aconteceu no estaleiro de Delvar Kashti Bushehr", e todo o sul da cidade ficou coberto por uma espessa nuvem de fumaça negra.

A causa do incidente não foi informada.

De acordo com Iribnews, os bombeiros ainda não conseguiram controlar o fogo.

Em imagens publicadas na web, pode-se ver um caminhão de bombeiros e vários homens que lançam água a pelo menos três barcos de pescas típicos do sul do Irã.

Sete embarcações tiveram danos, mas sem nenhum ferido, anunciou a agência oficial Irna, citando um responsável local.

Na província de Bushehr é onde se encontra a única central nuclear do país, que produz 1.000 megawatts de eletricidade. A central está localizada a cerca de 20 quilômetros da cidade.