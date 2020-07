Comunicado do Business Wire :Xerox

A Xerox anunciou sua nova série de impressoras multifuncionais (MFPs) Xerox AltaLink® C8100 e Xerox AltaLink B8100 capazes de oferecer melhor suporte ao ambiente de trabalho flexível atual e ajudar as empresas a acelerar sua transformação digital, com acesso ao ecossistema de aplicativos ConnectKey®.

Além de seus recursos de impressão, a série AltaLink 8100 ajuda a acelerar a digitalização no local de trabalho, com escaneamento ultrarrápido de até 270 imagens por minuto e reconhecimento óptico de caracteres, que permitem aos clientes extrair mais valor das informações. Combinadas com os aplicativos ConnectKey, incluindo conexões com as soluções em nuvem mais populares, essas impressoras podem oferecer suporte a importantes áreas de foco para empresas à medida que migram de ambientes físicos para digitais. De acordo com uma recente Pesquisa sobre o Futuro do Trabalho Global realizada pela Xerox, 34% das empresas estão acelerando seus planos de transformação digital como resultado do COVID-19.

"A tecnologia ConnectKey transforma a AltaLink C8100/B8100 no assistente de local de trabalho digital de que as empresas modernas precisam para acelerar suas transformações digitais", diz Tracey Koziol, vice-presidente sênior de Ofertas Globais da Xerox. "A interface de usuário em formato tablet facilita a interação e familiarização, ou o usuário pode decidir imprimir a partir de seus dispositivos móveis. Esses assistentes de local de trabalho integram o mundo físico e digital com aplicativos inovadores, como converter os manuscritos mais desafiadores em documentos de texto editáveis, redigir automaticamente documentos para informações particulares e até criar arquivos de áudio a partir de texto. "

De acordo com Quorcirca, uma MFP inteligente é um facilitador essencial para a transformação digital, fornecendo acesso a serviços e sistemas além da digitalização e a processos de negócios e automação de fluxo de trabalho mais complexos.1

"De acordo com Louella Fernandes, diretora da Quocirca, a Xerox ConnectKey é a plataforma MFP inteligente mais madura." "As MFPs com tecnologia ConnectKey da Xerox são compatíveis com vários fluxos de trabalho digital em nuvem e móveis, reforçadas por um amplo ecossistema de aplicativos desenvolvidos pela Xerox e por terceiros. A Xerox App Gallery cresce cada vez mais com mais aplicativos e ampliação de suporte de desenvolvedores."

Além disso, uma força de trabalho mais flexível traz consigo preocupações de segurança maiores. A Xerox tem parcerias com os maiores especialistas em segurança cibernética, como McAfee e Cisco para equipar o AltaLink com segurança integrada abrangente que protege tanto o dispositivo como a rede. A integração com soluções de segurança líderes do setor, como as informações de segurança e gerenciamento de eventos da McAfee, LogRhythm e Splunk, simplifica a geração de relatórios e o gerenciamento de eventos de segurança.

Nos últimos dois anos, a Keypoint - BLI nomeou o Workplace Suite e os Aplicativos ConnectKey da Xerox como o Prêmio da Linha de Software de Geração de Imagens de Documentos do Ano e a Solução de Excelência de Gerenciamento de Trabalhos e Impressão Móvel.

Disponibilidade:

O AltaLink C8100/B8100 está disponível imediatamente nas Américas, e o AltaLink B8100 já está disponível na EMEA (Europa/Oriente Médio e África). O C8100 estará disponível na EMEA em setembro de 2020.

Sobre a Xerox

A Xerox torna todos os dias melhores. Somos uma empresa de tecnologia no local de trabalho que cria e integra software e hardware para grandes e pequenas empresas. À medida que os clientes procuram gerenciar informações em plataformas digitais e físicas, a Xerox oferece uma experiência perfeita, segura e sustentável. Seja inventando a copiadora, a ethernet, a impressora a laser ou mais, a Xerox há muito tempo define a experiência de trabalho moderna. Saiba mais sobre essa contínua inovação em www.xerox.com

¹ Quocirca Prevê: 5 tendências para participantes do setor de impressão aproveitarem em 2020

Nota: Para receber feeds de notícias RSS, visite https://www.news.xerox.com. Para comentários abertos, perspectivas e opiniões do setor, visite http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.linkedin.com/company/xerox, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox®, AltaLink® e ConnectKey® são marcas comerciais da Xerox nos Estados Unidos e/ou em outros países.

