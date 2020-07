Nos EUA, Flórida supera marca de 300 mil casos com mais de 10 mil novas infecções

A Flórida registrou nesta quarta-feira, 15, um acréscimo de 10.085 casos de coronavírus à sua contagem oficial de infectados. Assim, o Estado se tornou o terceiro dos Estados Unidos a ultrapassar a marca de 300 mil pessoas que contraíram a covid-19 localmente, com 301.810 contaminações confirmadas. A Flórida é também a região que mais confirma novas infecções diariamente em todo os Estados Unidos há pelo menos duas semanas, segundo levantamento da NPR, rede pública de rádio norte-americana, com base em dados da Universidade Johns Hopkins.



Ainda segundo dados da Johns Hopkins, na terça, os Estados Unidos renovaram mais uma vez seu recorde de casos confirmados nacionalmente. Foram 67.417 novos registros de doentes por covid-19 em todo o território estadunidense, além de mais 900 óbitos.



De acordo com a universidade, 3,44 milhões de pessoas contraíram o novo coronavírus nos Estados Unidos, e 136.999 morreram por conta da doença.



Em recuperação após ter tido o maior surto do vírus em um único Estado, Nova York confirmou mais 831 infecções e 9 mortes por covid-19 nesta quarta-feira. Ao todo, o Estado registra 63.598 casos e 25.003 óbitos desde o início da pandemia.



Na capital Washington, a prefeita Muriel Bowser afirmou que o estado de emergência na cidade deve ser estendido "provavelmente" até outubro.



Índia



Cerca de 400 milhões de pessoas na Índia retornaram ao regime de lockdown após os Estados de Bihar e Uttar Pradesh e a cidade de Bangalore restituírem suas quarentenas.



Nesta quarta, o governo indiano confirmou mais 29.429 casos de coronavírus, elevando o total no país para 936.181 infectados e 24.309 mortes provocadas pelo vírus.



As regiões que retornaram à quarentena haviam relaxado suas medidas de restrição após a determinação do governo federal para retomada das atividades, expedida em 30 de maio.



Japão



Tóquio, capital do Japão, aumentou o estado de emergência para o seu nível máximo após a região confirmar outras 165 contaminações por coronavírus nesta quarta-feira. A governadora Yuriko Koike pediu à população da região metropolitana que evite viagens não essenciais a prefeituras fora de Tóquio, além de idas à restaurantes e casas noturnas, estabelecimentos considerados de alto risco de contaminação.



Ao todo, Tóquio já registrou 8.354 casos, mais de um terço dos cerca de 22,5 mil confirmados no Japão.



Hong Kong



Hong Kong reduziu significativamente seu número de casos diários nesta quarta após a região ter sofrido com uma nova onda de infecções e, por isso, ter readotado medidas de distanciamento social. Nesta quarta, mais 19 infectados foram adicionados aos registros oficiais, contra 48 confirmados na terça-feira, um dia antes. De acordo com a plataforma Worldometers, a região administrativa chinesa reportou 1.589 casos e 8 mortes por covid-19.