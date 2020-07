Comunicado do Business Wire :Hong Kong Trade Development Council

O surto de COVID-19 afetou as atividades empresariais em todo o mundo. Com as limitações de viagens em vigor, os mercados veem difícil a possibilidade dos compradores internacionais visitarem exposições físicas. Mas existe uma solução simples - ser digital.

Summer Sourcing Weeks?Go ONLINE (SSWGO) organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC) oferece uma plataforma online de fornecimento único para que compradores e fornecedores continuem explorando oportunidades de negócios em setores como iluminação, eletrônica, TIC, medicina e saúde, utilidades domésticas, moda, têxteis-lar e móveis, presentes e prêmios, bem como impressão e embalagem.

Click2Matché uma nova plataforma de negócios compatível com IA em SSWGO. Com reuniões virtuais personalizadas, planejador de reuniões, bate-papo ao vivo, videoconferência instantânea e palestras com especialistas online, essa plataforma de autoatendimento permite que compradores e fornecedores desfrutem de uma experiência de fornecimento e rede online sem problemas.

Websites justos:

Summer Sourcing Weeks?Go ONLINE

https://ssw.hktdc.com/en/

Consultas de meios de comunicação: Sr.Sum Luk Tel.: (852) 2240 4048 E-mail: cs.luk@hktdc.org

