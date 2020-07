Empresa dinamarquesa muda o nome de um de seus sorvetes em respeito aos povos árticos

Uma empresa dinamarquesa decidiu mudar o nome de seu picolé "Eskimo" (esquimó) porque lembra os inuítes e outros povos do Ártico "um passado de humilhação e tratamento injusto", uma iniciativa bem recebida por uma deputada da Groenlândia.

"Após uma reflexão cuidadosa, decidimos dar um nome mais apropriado", escreveu a marca Hansens Is em sua página do Facebook, em um momento em que "multiplicam os debates públicos sobre (...) as desigualdades em relação às minorias e aos povos indígenas".

A empresa explicou que, inicialmente, não planejava renunciar ao termo, rejeitado pelos cerca de 140.000 nativos do Ártico.

Aaja Chemnitz Larsen, uma das duas deputadas que representam a Groenlândia no Parlamento dinamarquês, recebeu com satisfação a decisão, lembrando que o termo significa "devorador de carne crua", embora a etimologia da palavra ainda seja objeto de debate entre linguistas.

Por outro lado, a Premier Is, outra fabricante de sorvetes, declarou que tem a intenção de conservar a denominação "Kaempe Eskimo" ("esquimó gigante") para um de seus produtos.

Colônia dinamarquesa do o século XVIII até 1953, a Groenlândia é, desde 1979, um território autônomo da Dinamarca, com uma população de cerca de 55.000 habitantes, em sua maioria inuítes.