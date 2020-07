Transporte aéreo e terrestre retomados no Peru após 120 dias

O transporte nacional aéreo e terrestre de passageiros foi retomado nesta quarta-feira (15) no Peru, após quatro meses de paralisação devido à pandemia, em uma tentativa de restaurar a economia, que caiu 3,4% no primeiro trimestre.

Longas filas de passageiros foram formadas desde antes do amanhecer no aeroporto Jorge Chávez, no norte da capital peruana, para embarcar em alguns dos 17 voos domésticos programados para este dia, constatou um jornalista da AFP.

"Reabriremos juntos o céu do Peru com nosso primeiro voo de Lima para Cusco", destacou a companhia área Latam no Twitter.