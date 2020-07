Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder global em identidade aumentada, anuncia hoje que o VisionPass, seu dispositivo de reconhecimento facial avançado recém-lançado, ganhou o Prêmio Mostra de Novos Produtos da SIA na categoria Biométrica, em cerimônia virtual realizada em 9 de julho .

A equipe da IDEMIA defendeu, perante os juízes, a submissão da empresa, fornecendo uma visão geral "por trás da cortina" de por que e como a IDEMIA desenvolveu este produto, a partir de uma folha de papel em branco, ouvindo os pontos problemáticos dos parceiros e clientes, bem como suas necessidades em termos de desempenho, confiabilidade, experiência do usuário etc.

A equipe explicou as escolhas técnicas feitas por sua equipe de P&D; para atender a esses requisitos muito exigentes e elaborar o que agora está confirmado com este prêmio, como o terminal de reconhecimento facial mais avançado do mercado.

Suas câmeras infravermelhas 2D + 3D +, combinadas com algoritmos treinados por IA, oferecem desempenho incomparável:

-- Totalmente higiênicas e sem atrito - sem necessidade de parar e consertar o dispositivo, elas se adaptam automaticamente ao tamanho da pessoa (120-200 cm) e toleram ângulos faciais.

-- Precisas e rápidas - até 30 pessoas por minuto, até 40.000 usuários

-- Eficaz em pleno sol ou escuridão total, sem a necessidade de flash deslumbrante, e funciona com todas as cores de pele

-- Resistente a tentativas de roubo de identidade por apresentação fotográfica ou máscara 3D.

A IDEMIA já recebeu um prêmio semelhante em 2018 pelo MorphoWave Compact, um dispositivo biométrico que pode digitalizar e verificar quatro impressões digitais em menos de um segundo, graças a um gesto de mão totalmente sem contato e higiênico.

Este novo prêmio, desta vez para um dispositivo de reconhecimento facial, confirma a supremacia daIDEMIA no campo da biometria sem contato para aplicativos de segurança.

"Não desenvolvemos o terminal mais avançado apenas para o desafio da inovação, mas porque era necessário atender a todas as necessidades expressas por nossos clientes: velocidade, precisão, confiabilidade e uma verdadeira experiência do usuário sem atritos. Desde o seu lançamento em maio passado, sentimos uma forte demanda por VisionPass. Combinado com este prestigiado prêmio SIA, essa é realmente uma verdadeira recompensa para todas as nossas equipes que trabalharam neste novo produto. Hoje, com o VisionPass e o MorphoWave, oferecemos a mais poderosa oferta biométrica sem contato do mercado," comentou Yves Portalier, vice-presidente executivo da Unidade de Negócios de Dispositivos Biométricos e Automotivos da IDEMIA.

"SIA parabeniza a IDEMIA ao ser selecionada como vencedor do prêmio da categoria Biometria na Mostra de Novos Produtos 2020 da SIA", falou Don Erickson, o CEO da SIA. "É esse tipo de inovação contínua e impulso para o sucesso que leva o setor de segurança adiante e contribui para a segurança do mundo."

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações visite www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

Sobre a Security Industry Association (SIA)

SIA é a associação comercial líder para fornecedores globais de soluções de segurança, com mais de 1.000 empresas membros inovadoras representando milhares de líderes e especialistas em segurança que moldam o futuro do setor de segurança. A SIA protege e promove os interesses de seus membros, defendendo políticas e legislação pró-indústria nos níveis federal e estadual, criando padrões abertos da indústria que permitem a integração, aprimorando o profissionalismo da indústria por meio de educação e treinamento, abrindo oportunidades de mercado global e colaborando com outras organizações de ideias afins. Como principal patrocinadora das exposições e conferências do ISC Events, a SIA garante que seus membros tenham acesso a compradores e influenciadores de nível superior, bem como oportunidades de aprendizado e rede sem paralelo. A SIA também aprimora a posição de seus membros no mercado de segurança por meio do SIA GovSummit, que reúne o setor privado com tomadores de decisão do governo e o Securing New Ground, a principal conferência executiva do setor de segurança para redes ponto a ponto.

Sobre a SIA New Product Showcase Awards

Este importante programa de prêmios em parceria com ISC West reconhece produtos, serviços e soluções inovadores de segurança. Desde a sua criação em 1979, o SIA New Product Showcase é o principal programa de prêmios de produtos do setor de segurança. Novos produtos são revisados por um painel de juízes com ampla experiência no setor e, em 2020, após deliberações significativas, os 30 juízes apresentaram prêmios por tecnologias que abrangem 23 categorias de produtos e serviços.

