Google anuncia associação com a indiana Reliance Industries

O grupo americano Google anunciou uma associação com o conglomerado indiano Reliance Industries, fortalecendo sua presença no cobiçado mercado do país asiático.

A empresa com sede em Mountain View, Califórnia, anunciou na segunda-feira um investimento de 10 bilhões de dólares na Índia durante os próximos cinco a sete anos para "acelerar a economia digital" do país, que tem 1,3 bilhão de habitantes.

A primeira etapa do "fundo para a digitalização" da Índia consiste em assumir uma participação de 7,7% na Jio Platforms, filial digital da Reliance Industries, por 4, 5 bilhões de dólares.

Em abril, outro gigante americano do setor, Facebook, adquiriu 9,99% da Jio Platforms por 5,7 bilhões de dólares.

"Permitam-me receber e das as boas-vindas ao Google como sócio estratégico da Jio Platforms", anunciou Mukesh Ambani, CEO da Reliance Industries, durante a reunião, por videoconferência, geral de acionistas do grupo.

As duas empresas anunciaram o projeto para desenvolver um "smartphone básico e de baixo custo" na Índia, que funcione com o sistema operacional Android, para fornecer acesso fácil à internet aos habitantes do segundo país mais populoso do mundo.

"Estamos empolgados em refletir desde o início uma maneira para que milhões de usuários na Índia podem usar smartphones", afirmou o Google em comunicado em seu blog oficial.

"A maioria da população da Índia ainda não tem acesso à internet e muito menos a smartphones, então ainda temos um longo caminho a percorrer", acrescentou o grupo.

Reliance e Google acreditam que podem desenvolver um telefone 4G, eventualmente 5G, acessível, por "uma parte de seu custo atual", afirmou Ambani.