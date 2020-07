Acidente ferroviário deixa um morto e dezenas de feridos perto de Praga

O condutor de um trem morreu e dezenas de passageiros ficaram feridos na terça-feira à noite, após um trem com passageiros se chocar com outro que transportava mercadorias em uma estação perto de Praga.

"Infelizmente, uma pessoa morreu", declarou o ministro dos Transportes, Karel Havlicek.

O ministro disse ainda que o condutor não respeitou um semáforo vermelho.

De acordo com as equipes de emergência, a vítima fatal foi o condutor do trem de passageiros, no qual viajavam quase 100 pessoas.

Entre os feridos, três pessoas estão em condição crítica, segundo o ministro. As equipes de resgate citaram oito feridos graves e 25 leves, que também foram hospitalizados.

O acidente aconteceu após às 21h30 do horário local (16h30 no horário de Brasília) perto da cidade de Cesky Brod, 30 km a leste de Praga.