New York Times irá transferir seu serviço digital de Hong Kong para Seul

O New York Times anunciou nesta quarta-feira que irá transferir seu serviço digital de Hong Kong para Seul, após a draconiana lei de segurança nacional imposta por Pequim na cidade.

"A radical lei de segurança nacional em Hong Kong criou muita incerteza sobre as consequências das novas regras para nossa atividade jornalística", escreveu a direção do jornal em mensagem enviada aos funcionários, segundo informação publicada no site do New York Times.

"Acreditamos ser mais prudente fazer planos de contingência e começar a mover nossa equipe editorial na região", completou o texto.

Há décadas, o New York Times tem sua sede regional em Hong Kong, de onde cobre a atualidade na Ásia e, mais recentemente, contribui na criação de conteúdo digital do jornal.

O New York Times informou que irá transferir sua equipe digital -cerca de um terço de seus funcionários em Hong Kong- para Seul no ano que vem.

Esta é a primeira saída importante anunciada por um meio de comunicação internacional desde a adoção no mês passado da lei de segurança nacional em Hong Kong.