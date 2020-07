Comunicado do Business Wire :rf IDEAS, Inc.

A rf IDEAS tem o orgulho de receber o HP JetAdvantage Partner Award na categoria Foco no cliente, concedido pela HP durante sua Conferência de Parceiros de 2020, realizada entre 18 e 22 de maio apenas pela internet em prol da segurança dos participantes.

A rf IDEAS é uma das principais fabricantes de leitores de credenciais para acesso lógico e autenticação. O Programa HP JetAdvantage Partner oferece serviços e recursos que ajudam provedores de soluções a acelerar o desenvolvimento, simplificar a implementação e agilizar a integração com dispositivos de imagem e impressão da HP. Graças ao programa, a HP e a rf IDEAS trabalharam juntas durante mais de doze anos para criar autenticação e identificação sem contato para aplicações corporativas da HP e parceiros de soluções HP JetAdvantage do mundo.

Um diferencial da rf IDEAS é o compromisso inabalável da empresa com o sucesso do cliente. David Cottingham, presidente da rf IDEAS, declarou: "Desenvolvemos uma cadeia de suprimentos para apoiar a HP em seus diversos percursos ao mercado no mundo inteiro, entre eles MPS direto e distribuição indireta de canal. A HP valoriza nossa capacidade infalível de apoiar lançamentos internacionais de nossos clientes e reagir a qualquer problema com pensamento criativo e execução flexível."

Ao anunciar o vencedor do Partner Award na categoria Foco no Cliente, Jeff Schaus, vice-presidente da HP para soluções de software comercial PSS, descreveu a rf IDEAS como "uma parceira que sempre se supera quando se trata de oferecer ao clientes exatamente o que eles precisam e no prazo." Schaus deu alguns exemplos, incluindo a distribuição de uma solução de leitor da rf IDEAS® para doze países em apenas duas semanas e o desenvolvimento de uma nova solução que não estava presente na lista corporativa de preços da HP, atendendo às solicitações dos clientes quanto a um prazo menor.

Antes de conquistar o prêmio de 2020 na categoria Foco no cliente, a rf IDEAS já havia sido reconhecida pela HP com o Partner in Excellence Award (2014), o Partner Collaboration in Excellence Award (2016) e o Partner Sales Excellence Award (2017). "Tudo isso demonstra que a dedicação ao cliente é fundamental em nossos negócios em conjunto", afirmou Schaus.

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para a área da saúde, manufatura, governo e empresas. Apoiados pelas fortes parcerias da empresa com as principais fornecedoras de gerenciamento de acesso de identidade, os leitores da rf IDEAS permitem soluções inovadoras de single sign-on, impressão segura, rastreamento de comparecimento e outras aplicações que exigem autenticação. Os leitores da rf IDEAS são compatíveis com quase todas as credenciais em todo o mundo, inclusive com o conjunto cada vez maior de credenciais móveis.

