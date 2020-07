Juíza da Suprema Corte dos EUA, Ginsburg de 87 anos, é hospitalizada

A juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, de 87 anos, alicerce da ala liberal do tribunal, foi hospitalizada por suspeita de infecção, informou o tribunal nesta terça-feira(14).

Ginsburg foi internada no Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, no início desta terça-feira, depois de ir ao hospital Washington na segunda-feira com febre e calafrios, informou o tribunal em comunicado.

Ela foi submetida a um procedimento endoscópico na tarde desta terça-feira "para limpeza de um stent do drenagem biliar que foi colocado em agosto", disse o tribunal.

Ginsburg "está descansando confortavelmente e ficará no hospital por alguns dias para receber tratamento com antibióticos intravenosos."