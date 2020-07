Homem confessa ter matado irmão de Serge Aurier

Um homem foi acusado nesta terça-feira no âmbito da investigação da morte de Christopher Aurier, irmão mais novo do jogador marfinense Serge Aurier (do Tottenham), que morreu baleado na segunda-feira na periferia de Toulouse, na França, informou a procuradoria.

O detento se apresentou na tarde desta terça na delegacia central de Toulouse para confessar a morte de Christopher Aurier, de 26 anos, disse uma fonte policial.

Aurier morreu na manhã de segunda quando era levado para o hospital com uma ferida no abdome após levar um tiro.

O autor do disparo fugiu, indicou uma fonte próxima à investigação.

Segundo o jornal regional La Dépêche, Aurier foi baleado depois de sair de uma boate. Várias testemunhas falam de "diferenças amorosas" na origem desse ataque mortal, disse o jornal.

Irmão de Serge Aurier, que atua na seleção da Costa do Marfim além do Tottenham, Christopher Aurier também jogou futebol, em nível amador, no Toulouse Rodeo, da quinta divisão.

Christopher Aurier, "infelizmente um conhecido da justiça", segundo uma fonte policial, foi revelado pelo Lens, assim como seu irmão mais velho, mas não chegou a ser profissional.