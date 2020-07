Kaplan: Fed possui 'capacidade substancial' para apoiar a economia, se preciso

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Dallas, Robert Kaplan afirmou nesta terça-feira, 14, que o BC ainda possui "capacidade substancial" para apoiar a economia, se preciso. Durante entrevista à CNBC, ele disse que ainda há essa capacidade nos programas lançados recentemente para estabilizar os mercados. "Podemos usar forward guidance ou comprar mais bônus, se preciso", comentou.



Kaplan disse, porém, que o ideal é que os Estados Unidos sejam bem-sucedidos na luta contra o coronavírus, já que isso fará com que a retomada seja mais forte e, consequentemente, que seja necessário menos apoio das políticas monetária e fiscal. Ele lembrou que, se a população seguir as regras conhecidas para evitar a disseminação do vírus, como o uso de máscaras, a economia pode crescer mais.



Sobre a política fiscal, Kaplan disse acreditar que ainda haverá algum apoio a governos estaduais e municipais, diante do forte choque sobre suas contas com a covid-19. De qualquer modo, o dirigente ressaltou o quanto a perspectiva econômica depende agora da trajetória do vírus, como por exemplo se haverá ou não em breve uma vacina.



Questionado sobre a trajetória dos preços, Kaplan disse que pode haver alguns focos de avanços, mas a "tendência predominante é desinflacionária", diante da capacidade ociosa na economia e do elevado desemprego.