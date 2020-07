Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global prossegue sua expansão no Caribe após um acordo de colaboração com a empresa de serviços tributários completos Robley Baynes, assinalando o início das operações da organização em Trindade e Tobago.

Fundada em 2018, a firma oferece serviços abrangentes que incluem consultoria e serviços fiscais, assessoria financeira, corporativa e administrativa. Sob a direção dos sócios Kendell Robley e Mikhail Baynes, a empresa inovadora e dinâmica auxilia clientes com soluções de valor agregado direcionadas ao desenvolvimento e crescimento comercial, aproveitando seus recursos e experiências em uma grande variedade de compromissos com clientes.

"Sempre nos esforçamos para oferecer as melhores soluções orientadas para o cliente com uma equipe de profissionais altamente qualificados", afirmaram Kendell e Mikhail. "Nossa colaboração com a Andersen Global nos permitirá expandir nossa capacidade e presença global, trazendo oportunidades para oferecer serviços ainda mais abrangentes e perfeitos no mundo inteiro."

"Temos a honra de trabalhar com Kendall, Mikhail e equipe em Trindade e Tobago. Colaborar com a Robley Baynes fortalecerá nossa capacidade de atender clientes em um nível inédito, uma vez que a empresa compartilha uma visão comum e demonstra sempre o compromisso com a administração, transparência e independência", declarou Mark Vorsatz, CEO da Andersen e presidente da Andersen Global. "É muito importante para nós ter recursos de contabilidade e fiscais nessa região, e a empresa representa um marco para nossa expansão na área."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 179 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200714006026/pt/

