À frente nas pesquisas, Biden aposta em conquistar votos no Texas

O candidato democrata, Joe Biden, divulgou nesta terça-feira (14) pela primeira vez um anúncio de campanha no Texas, aproveitando por aparecer de forma favorável nas pesquisas em relação ao presidente Donald Trump nesse estado, muito considerado território conservador.

Um anúncio de 60 segundos faz parte de uma aposta publicitária mais ampla em vários estados, incluindo Arizona e Flórida, nos quais Trump ganhou em 2016. No entanto, agora eles estão em jogo em meio à frustração sobre a forma como o atual presidente lida com a pandemia.

Uma série de pesquisas recentes mostram Biden e Trump em um ponto morto no Texas, estado que não vota em um candidato democrata desde 1976, e o qual os republicanos contam como vantagem para a permanência na Casa Branca.

Uma pesquisa recente do Dallas Morning News mostrou uma vantagem de cinco pontos de Biden sobre Trump, e revelou que 9% dos simpatizantes republicanos votariam em Biden se as eleições ocorressem hoje.

Isso viraria a eleição de cabeça para baixo: se Trump perdesse no Texas, o segundo maior estado do país, ele quase que certamente não seria reeleito.

Em meio a uma tempestade de crise na saúde diante dos novos casos da COVID-19 registrados recorrentemente, o governador do Texas, Greg Abbott, recuou no plano de reabertura do estado.

"O aumento no número de casos está causando medo e apreensão", relata Biden na propaganda, que tem como objetivo aliviar as preocupações em relação à pandemia, que já deixa mais de 3,3 milhões de casos em todo o país e cerca de 136 mil mortos.

"Se você estiver doente, se estiver lutando (...) não vou abandoná-lo", argumenta o candidato democrata, à frente de Trump em nove pontos percentuais, segundo o conjunto de pesquisas nacionais do RealClearPolitics.

Biden também aparece com vantagem em ao menos cinco dos principais estados que provavelmente definirão as eleições: Arizona, Flórida, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Em um discurso nesta terça-feira sobre seu plano de retomada da economia, Biden questionou Trump sobre a forma como lida com a pandemia.

"Faça seu trabalho, Sr. Presidente, porque se não podemos enfrentar a crise na saúde pública, não podemos enfrentar a crise econômica", ressaltou o ex-vice-presidente democrata.