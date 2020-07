Basileia cancela torneio de tênis, previsto para outubro, devido ao coronavírus

O torneio de tênis de Basileia, inicialmente marcado para 24 de outubro a 1º de novembro, foi cancelado "devido à incerteza médica, social e econômica" por causa da pandemia de COVID-19, anunciou a organização nesta terça-feira.

"A ATP aprovou oficialmente o pedido de cancelamento de Basileia. A organização do torneio já havia declarado em meados de junho que seria irresponsável e pouco realista organizar o evento devido à incerteza médica, social e econômica ligada à situação", explicou a organização em um comunicado.

A 50ª edição do torneio, que já foi conquistado 10 vezes pela lenda local Roger Federer, será disputada de 23 a 31 de outubro de 2021.

Com a temporada de tênis interrompida desde meados de março devido à pandemia, o circuito masculino da ATP recomeça em meados de agosto nos Estados Unidos, em Washington, com uma série de competições que incluem o US Open (31 de agosto a 13 de setembro) com portões fechados e Roland Garros (27 de setembro a 11 de outubro), com a presença do público (até 20.000 espectadores em todo o local durante as primeiras fases).