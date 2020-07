Mulher de 101 anos vence COVID-19 e recebe alta na Argentina

Uma mulher de 101 anos que se infectou com COVID-19 recebeu alta após 36 dias de internação no Hospital Aeronáutico Central, e teve sua saída marcada por aplausos e flores, informou a Força Aérea Argentina nesta terça-feira.

"Compartilhamos a alegria do pessoal do Hospital Aeronáutico Central (HAC) ao dar alta para a paciente Irene Bindi, de 101 anos de idade, que se encontrava internada após ser diagnosticada com coronavírus", informou a Força Aérea em seu perfil oficial no Facebook.

A instituição publicou um vídeo registrando o momento emocionante em que Bindi saía do hospital, recebendo aplausos dos enfermeiros e médicos, que também a entregaram algumas flores.

"Ela, suas flores, seus 101 anos. Para alguns será muito pouco, para ela fomos tudo nesses 36 dias em que enfrentou a COVID-19", é a descrição de uma foto do mesmo momento que circulou pelo Whatsapp dos funcionários do hospital nesta terça-feira, informação confirmada pela AFP.

Na Argentina, o número de casos do novo coronavírus subiu para 103.252, com 1.926 mortes, a grande maioria de idosos. Mais de 90% dos casos foram registrados em Buenos Aires e o seu subúrbio onde vivem um terço dos 44 milhões de habitantes.