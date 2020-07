Austríaco de extrema direita tem canal no YouTube suspenso por 'ódio online'

O canal no YouTube do líder de um grupo do movimento identitário austríaco foi suspenso pelo gigante dos vídeos online, informou nesta terça-feira (14) Google Áustria, uma semana depois que a conta no Twitter do ativista de extrema direita foi eliminada.

Martin Sellner é o líder desta organização (IBÖ), descrita pelos serviços de inteligência austríacos como composta por "agentes da extrema direita moderna".

O Twitter cancelou sua conta na semana passada por violar as regras de conteúdo de ódio. As contas no Facebook e Instagram do ativista de 31 anos foram suspensas em 2018.

"Google/YouTube confirmam que os canais de Martin Sellner foram eliminados, de acordo com nossas políticas sobre discursos de ódio", declarou o Google em um comunicado recebido pela AFP.

Os ativistas de extrema direita do movimento identitário promovem nas redes sociais e, através de ações violentas, teses racistas que afirmam a supremacia das populações "brancas" sobre outros grupos humanos.

No ano passado, Sellner admitiu ter recebido uma doação de 1.500 euros (cerca de US$ 1.700) de Brenton Tarrant, o australiano que matou 50 fiéis em duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, em 15 de março de 2019, embora tenha afirmado que não o conhecia pessoalmente.

Vários membros do IBÖ foram processados em 2018 por "constituir uma organização criminosa" e "espalhar uma ideologia racista", mas depois foram absolvidos pela justiça austríaca.

Todas as redes sociais, principalmente o Facebook, enfrentam pressões sem precedentes para eliminar as publicações racistas ou que fomentem o ódio em suas plataformas. Um amplo boicote à publicidade no Facebook levou centenas de marcas internacionais a deixar de comprar espaços publicitários nas redes sociais, que contam com cerca de 1,73 bilhão de usuários diários.