Comunicado do Business Wire :Acquia

A empresa de experiências digitais Acquia anunciou hoje o lançamento de sua nova Plataforma Aberta de Experiências Digitais Acquia (DXP). O Acquia Open DXP é desenvolvido pela Acquia Marketing Cloud e Acquia Drupal Cloud, uma solução unificada que libera o valor de dados e conteúdo para que as organizações possam criar rapidamente novas experiências digitais. Os profissionais de marketing e desenvolvedores agora têm uma plataforma única e fácil de usar para criar, personalizar e orquestrar jornadas de clientes em diversas experiências em todos os modos de interação com o cliente, como telas táteis, bate-papo, voz e muito mais.

"O Acquia Open DXP integra tecnologias adquiridas, incluindo AgilOne, Mautic e Cohesion, em nosso portfólio para criar a plataforma mais poderosa a fim de impulsionar a transformação digital", disse Mike Sullivan, Diretor Executivo da Acquia. "Nossa abordagem aberta facilita aos clientes adicionar novas funcionalidades e componentes à medida que crescem ou avançar rapidamente em uma plataforma completa de experiências digitais, dependendo do nível de maturidade. O Acquia Open DXP foi desenvolvido para dimensionar e oferecer suporte a jornadas personalizadas de clientes de todos os portes."

O Open DXP da Acquia integra perfeitamente a plataforma da Acquia para criar, projetar e executar experiências digitais (Drupal Cloud) com uma plataforma de marketing orientada a dados de ponta para criar, personalizar e aprimorar as jornadas de clientes (Marketing Cloud). A Drupal Cloud apresenta uma nova experiência de marketing com baixo código, bem como novas ferramentas de desenvolvedores para criar, dimensionar e proteger sites e aplicativos. Com sua CDP (Customer Data Platform), a Marketing Cloud oferece uma visão de 360° do cliente com integração de dados em tempo real, percepções orientada à aprendizagem automática e suporte de marketing para fornecer experiências individualizadas aos clientes em escala mundial.

"O mercado de experiências digitais continua a crescer, sendo que a necessidade subsequente de criar, gerenciar e fornecer estas experiências digitais de alta qualidade permanece essencial. O impacto da COVID-19 só aumentará esta demanda no futuro", disse Jacob Groshek, da IDC. "O lançamento da Acquia de seu novo Open DXP é centralizado em capacitar desenvolvedores e profissionais de marketing a cooperar na condução da transformação digital ágil em uma organização. O novo Open DXP é uma resposta oportuna e abrangente às necessidades do mercado."

A Acquia Marketing Cloud agora integra todas as tecnologias adquiridas e existentes em uma única plataforma aberta, fácil de usar, que pode ser implantada rapidamente. As características incluem:

-- Customer Data Platform (anteriormente AgilOne): O CDP oferece uma visão de 360° de cada cliente individual, integrando dados nos sistemas de back-end e front-end. Com modelos de aprendizagem automática abertos e personalizáveis, os profissionais de marketing podem obter informações sobre novos segmentos de clientes com base nos comportamentos observados e na afinidade do produto, alavancar previsões para entender a probabilidade de se envolver e converter, além de oferecer as melhores ofertas e as próximas ações.

-- Personalization (anteriormente Acquia Lift): O Personalization capacita campanhas direcionadas para oferecer a melhor oferta a seguir em todos os pontos de contato da jornada do cliente, com uso de dados do CDP.

-- Campaign Studio (anteriormente Mautic): O Campaign Studio utiliza dados de CDP para dividir os silos de canais tradicionais da organização para orquestrar as melhores ações a seguir ao longo da jornada do cliente. Os profissionais de marketing podem envolver facilmente o público em todas as propriedades digitais, incluindo e-mail e muito mais.

-- Campaign Factory (anteriormente Maestro): Para o Diretor de Marketing da Acquia, o Campaign Factory ajuda a dimensionar a gestão mundial de campanhas entre marcas, regiões e equipes de marketing locais. O Campaign Factory fornece controle sobre as operações mundiais de marketing digital.

A Acquia Drupal Cloud apresenta novas experiências de marketing e de desenvolvedores, com extensões adicionais de plataformas para proteger e escalar experiências digitais. Isto permite uma cooperação sem precedentes entre as equipes de marketing e TI:

-- Site Studio (anteriormente Cohesion): Novo para os profissionais de marketing, o Site Studio apresenta uma experiência com baixo código para criar e projetar sites a diferentes dispositivos e tipos de interação, sem um desenvolvedor. O Site Studio é a única solução disponível que oferece aos profissionais de controle refinado todos os aspectos do design da experiência, eliminando os atrasos e gargalos tradicionais de TI para aprimoramento e otimização contínuos do site.

-- Developer Studio: Novo para desenvolvedores, o Developer Studio apresenta Cloud IDEs para criar, preparar e implantar novos sites e aplicativos Drupal de qualquer local do mundo, simplesmente usando um navegador de web. Os IDEs da Acquia Cloud incluem um conjunto abrangente de ferramentas e integrações para desenvolvedores do Drupal.

-- CMS Migrate: O CMS Migrate inclui ferramentas recém-adicionadas para acelerar a migração ao Drupal 9 a partir de versões mais antigas do Drupal e qualquer CMS herdado.

-- Site Factory: Recentemente atualizado para oferecer suporte ao Drupal 9, o Site Factory permite que as organizações gerenciem, implantem e escalem de modo centralizado sites e aplicativos para fornecer governança a nível global em diversas marcas, regiões e equipes.

-- Edge CDN: Uma rede mundial de mais de 200 pontos de presença (PoPs), o Edge CDN fornece entrega confiável de experiências digitais, otimizando continuamente a disponibilidade e o desempenho, além de mitigar os riscos associados ao aumento da volatilidade no tráfego devido a um maior envolvimento de clientes online.

-- Edge Security: Uma nova solução de segurança como serviço, o Edge Security atenua ameaças catastróficas de segurança em tempo real, aproveitando informações baseadas em dados para atualizar e proteger dinamicamente todos os sites e experiências de ataques maliciosos, garantindo a confiança da marca.

-- Cloud Platform: A Cloud Platform fornece a melhor infraestrutura do mundo para experiências confiáveis e nativas do Drupal em nuvem, permitindo que os desenvolvedores hospedem e controlem experiências digitais em escala. Inclui suporte aprimorado para maximizar o desempenho, disponibilidade e segurança de qualquer site ou aplicativo Drupal.

Sobre a Acquia

Acquia é a plataforma aberta de experiência digital que permite que as organizações construam, hospedem, analisem e se comuniquem com seus clientes em escala através de sites e aplicativos digitais. Como líder de código aberto confiável, usamos inteligência adaptativa para produzir melhores resultados de negócios aos líderes de CX.

