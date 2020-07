Lucro da JPMorgan Chase cai 51% no 2o trimestre

O banco americano JPMorgan Chase anunciou, nesta terça-feira (14), a queda de mais de 50% de seu lucro líquido no segundo trimestre do ano, sobretudo, por ter aumentado suas reservas em US$ 8,9 bilhões para compensar o possível não pagamento de clientes afetados pela pandemia.

O lucro da instituição caiu 51% interanual, a US$ 4,7 bilhões, embora a receita tenha aumenta 15%, a US$ 33,8 bilhões, graças ao banco de investimento e corretagem, conforme comunicado à imprensa.