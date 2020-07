Reino Unido exclui Huawei de sua rede 5G

O governo britânico anunciou, nesta terça-feira (14), a proibição para as operadores de telecomunicações de comprarem novos equipamentos para suas redes 5G do grupo chinês Huawei, a partir do final de 2020, e imporá a retirada do material remanescente até 2027.

No anúncio feito na Câmara dos Comuns, o ministro da Cultura e do Setor Digital, Oliver Dowden, justificou a decisão pela "incerteza" causada pelas sanções divulgadas contra a Huawei em maio, por parte Washington, para impedir seu acesso aos semicondutores fabricados com componentes americanos.