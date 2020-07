Itália devolve Banksy roubado à França

A Itália vai devolver oficialmente à França na terça-feira um trabalho atribuído a Banksy, uma homenagem às vítimas dos ataques de novembro de 2015 em Paris, roubado em 2019 e recentemente encontrado em uma fazenda perto de Roma.

O quadro "Bansky's Gate" representa uma garota triste e será exibido no Palácio Farnese, em Roma, que abriga a embaixada francesa na Itália. A data e as condições de retorno à França ainda não foram divulgadas.

Segundo a agência italiana Agi, a obra pode ser exposta na sede da Unesco em Paris, informações ainda não confirmadas pela agência.

O trabalho do conhecido artista britânico Banksy, um dos mais valorizados da atualidade, foi pintado em 2018 em uma das saídas de emergência do Bataclan, por onde muitos dos espectadores do show do Eagles of Death Metal fugiram durante o ataque terrorista.

A obra é uma homenagem ao local onde 90 pessoas morreram em 13 de novembro de 2015, em meio a uma série de ataques jihadistas à capital francesa e o subúrbio de Saint-Denis.

Os ladrões, encapuzados, cortaram a porta onde a obra foi pintada na noite de 25 a 26 de janeiro de 2019, de acordo com câmeras de vigilância.