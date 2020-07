Mundo tem mais de 13 milhões de casos declarados de COVID-19

Mais de 13 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, mais da metade nos Estados Unidos e na região da América Latina e Caribe, segundo contagem feita pela AFP com base em fontes oficiais às 17h de Brasília desta segunda-feira (13).

Pelo menos 13.000.166 casos e 569.990 óbitos foram reportados, especialmente nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo pela pandemia, com 3.341.838 contágios e destes, 135.425 falecimentos.