Los Angeles manterá ensino à distância no novo ano letivo

Los Angeles anunciou nesta segunda-feira que as escolas não serão reabertas em agosto para o novo ano letivo e que o ensino à distância será mantido, devido ao aumento do número de casos de coronavírus na região.

"A saúde e segurança da comunidade escolar não é algo que possamos colocar em risco", assinalou o superintendente do segundo maior distrito escolar americano, Austin Beutner, em mensagem gravada. O anúncio é feito em meio à pressão do governo federal para que que as escolas reabram no outono local, apesar dos recordes de novos infectados em várias partes do país, incluindo o estado da Califórnia.

San Diego uniu-se a Los Angeles na decisão de iniciar o ano letivo remotamente até que haja condições sanitárias para a retomada das aulas presenciais. "A taxa altíssima de infecção nas últimas semanas deixa claro que a pandemia não está controlada" no estado, indica um comunicado conjunto de ambos os distritos escolares.

Autoridades informaram que oferecerão mais recursos para que professores, alunos e pais treinem o modelo virtual. Refeições gratuitas também continuarão sendo distribuídas nas escolas.

Los Angeles registra mais de 130 mil casos positivos de coronavírus, ou 40% do total do estado da Califórnia. O presidente Donald Trump pressiona por uma retomada das aulas presenciais em escolas e universidades de todo o país, que estudam como balancear a necessidade de reabertura com a preocupação sanitária.

O superintendente Austin Beutner considerou que o governo deve aumentar as verbas para os testes e rastreio de contatos, a fim de que as escolas possam reabrir com segurança.