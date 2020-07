Autoridades encontram corpo onde atriz Naya Rivera desapareceu

As autoridades encontraram, nesta segunda-feira (13), um corpo no lago na Califórnia onde a atriz Naya Rivera desapareceu na semana passada.

O departamento do xerife do condado de Ventura informou que a recuperação de um corpo não identificado está "em andamento" no sexto dia de busca pela atriz americana, que ficou famosa ao atuar na série musical "Glee".

Presume-se que Naya Rivera, de 33 anos, tenha se afogado acidentalmente no lago Piru, depois de alugar um barco na área de recreação acompanhada de seu filho de quatro anos.

A operação de busca com mergulhadores, barcos e helicópteros começou após seu desaparecimento na quarta-feira à tarde, quando seu filho foi encontrado sozinho no barco no lago.

"Os investigadores acreditam que Rivera se afogou no que parece ser um trágico acidente", disse o escritório do xerife na semana passada. "O filho de Rivera disse aos investigadores que ele e sua mãe estavam nadando no lago e que ele subiu de volta ao barco, mas sua mãe não".

O lago, localizado uma hora a noroeste de Los Angeles, foi fechado ao público e cerca de 100 soldados, incluindo da Guarda Costeira e equipes de resgate de condados vizinhos, estão envolvidos na busca.

Com menos de 30 cm de visibilidade debaixo d'água durante o dia, a operação de recuperação tem sido "um processo muito lento", mesmo com o uso de equipamentos subaquáticos, disseram as autoridades.

Rivera ficou conhecida por seu papel como a líder de torcida do ensino médio Santana López na série musical "Glee", personagem que ela interpretou por seis temporadas.

Esta não é a primeira tragédia envolvendo membros do elenco da série musical, que terminou em 2015.

Em 2018, o ator Mark Salling, que interpretou Puck em "Glee", tirou a própria vida antes de ser condenado por posse de pornografia infantil.

Outro ator do elenco, o canadense Cory Monteith, morreu em julho de 2013 por overdose de drogas e álcool.