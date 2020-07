Hong Kong retoma medidas de distanciamento social por COVID-19

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta segunda-feira (13) novas medidas para combater o ressurgimento de casos do novo coronavírus, o que inclui reuniões de até quatro pessoas e o uso de máscara nos transportes públicos.

O recente surto de COVID-19 preocupa as autoridades deste território densamente povoado, com 7,5 milhões de habitantes, onde as contaminações locais já haviam sido controladas.

Na semana passada, porém, voltaram a aparecer focos da doença, em particular em um lar para idosos. Foram registrados pelo menos 32 casos.

Entre outras medidas, os restaurantes poderão vender comida apenas para entrega, a partir das 18h e até as 5h. Academia, salas de karaokê, salões de beleza e boates serão fechados.

Desde o início da pandemia, Hong Kong registrou oficialmente pouco mais de 1.400 infectados por coronavírus, com oito óbitos.