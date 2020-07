Comunicado do Business Wire :Aeolus Capital Management Ltd.

A Aeolus Capital Management Ltd. ("Aeolus") anuncia hoje que Aditya Dutt será nomeado sócio e presidente da Aeolus e será eleito como membro do Conselho da Aeolus, após um período de desconexão (garden leave) da RenaissanceRe Holdings ("RenaissanceRe"), seu atual empregador.

Atualmente, Dutt é vice-presidente sênior da RenaissanceRe e presidente da Renaissance Underwriting Managers, Ltd. Nessas capacidades, Dutt lidera os negócios de seguros vinculados da RenaissanceRe e de terceiros, incluindo DaVinci Re, Top Layer Re, Upsilon Fund, Medici Fund, Vermeer Re e Langhorne Re com o Reinsurance Group of America. Além disso, o Sr. Dutt também gerencia o portfólio de investimentos estratégicos da RenaissanceRe. Dutt foi anteriormente tesoureiro corporativo da RenaissanceRe e chefe de relações com investidores. Antes de ingressar na RenaissanceRe, Dutt era banqueiro de investimentos do Morgan Stanley e Salomon Brothers.

Desde o início de 2017, a Aeolus é de propriedade de uma parceria entre os parceiros Aeolus, entidades controladas pela Elliott Management Corporation e a Diretoria Operacional da Wand Partners. A Aeolus se destacou nessa estrutura de parceria, fortalecendo seu valor de marca ao gerar desempenho ajustado ao risco robusto em condições de mercado desafiadoras, diversificando sua base de investidores e continuando a satisfazer as necessidades de cobertura de seus parceiros de negócios nos mercados de resseguro e retrocessão.

Comentando sobre a nomeação de Aditya Dutt como sócio e presidente da Aeolus, Andrew Bernstein, sócio-gerente e diretor executivo, disse: "É com satisfação que recebo a Aditya na parceria da Aeolus. Ao incorporar esse líder excepcional, experiente e inovador, a Aeolus está fortalecendo ainda mais suas capacidades como gerente de risco de resseguro."

A Aeolus Capital Management Ltd.gerencia capitais em nome de investidores que buscam retornos superiores ajustados ao risco e diversificação de benefícios disponíveis com o investimento nos mercados de resseguro de propriedades contra catástrofes e retrocessão. A empresa tem sede em Bermudas, mercado internacional de resseguros, e gerencia mais de US$ 4 bilhões de ativos para investidores institucionais do mundo inteiro.

A Elliott Management Corporationadministra cerca de US$ 40,2 bilhões em ativos. Seu principal fundo, Elliott Associates, L.P. foi fundado em 1977, o que o torna um dos mais antigos fundos do gênero sob gestão contínua. Estão entre os investidores dos fundos da Elliott, fundos de pensão, fundos soberanos, dotações, fundações, fundo de fundos, além de funcionários da firma.

A Wand Partners Inc.vem, desde sua fundação em 1985, se concentrando principalmente em investimentos em private equity em serviços financeiros especializados, com destaque para seguros. Ao longo dos anos, a Wand patrocinou e investiu, com resultados positivos, em 15 plataformas de negócio do mercado de seguros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200713005516/pt/

Aeolus Steve Wells, +1 441 405 4847 info@aeolus.com

Rubenstein Steve Murray, +1 631 697 5621 smurray@rubenstein.com

Haggie Partners David Haggie, +44 (0)20 7562 4444 david@haggie.co.uk

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.