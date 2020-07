Cidade marroquina de Tânger volta ao confinamento pelo coronavírus

Tânger, cidade do norte do Marrocos, com um milhão de habitantes, adotou novas medidas de confinamento nesta segunda-feira, depois de detectar novos focos de coronavírus.

Os transportes públicos serão suspensos, os cafés, centros comerciais, mercados e espaços públicos fechados e os controles reforçados para que que os habitantes saiam de suas residências apenas "em caso de extrema necessidade", informou o ministério do Interior em um comunicado.

Os deslocamentos na cidade serão submetidos a "uma autorização excepcional das autoridades locais".

A autorização também será exigida para sair da cidade.

As autoridades do reino anunciaram inicialmente restrições em alguns bairros de Tânger, antes de ampliar as medidas para toda a cidade.

O país determinou o uso obrigatório de máscaras.

O balanço oficial de Marrocos registra quase 15.800 casos de COVID-19, com 253 mortes.

Tânger é o segundo polo econômico do reino, depois de Casablanca.