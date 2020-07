Alemanha lança megaoperação em busca de fugitivo armado

Centenas de policiais, agentes e helicópteros buscavam, nesta segunda-feira (13) na Alemanha, pelo segundo dia consecutivo, um fugitivo armado e de uniforme militar escondido na Floresta Negra.

"Fiquem em casa e não deem carona para ninguém", alertou a polícia local de Oppenau, no sudoeste do país, onde aconteceu a fuga no domingo pela manhã.

A polícia divulgou uma foto do fugitivo, um homem sem-teto armado com arco, faca e várias armas de fogo, conhecido pelos serviços de segurança por vários crimes de porte de arma ilegal e conflito com a polícia.

Nela, Yves Rausch, de 31 anos, aparece com a cabeça raspada e com uma leve barba. Em outra imagem publicada pelo jornal "Bild", está de uniforme das forças especiais militares e com equipamento militar.

No domingo, alertada por uma testemunha, uma patrulha tentou retirá-lo da cabana em que se encontrava. De acordo com os policiais, ele se mostrou cooperativo no início, mas, "de repente e de maneira totalmente inesperada", sacou uma arma.

"Ameaçou os agentes, que não tiveram tempo de reagir", relatou a polícia, acrescentando que, "provavelmente", ele escapou com quatro armas de serviço.

Rausch fugiu na direção da Floresta Negra, onde é procurado por mais de 100 agentes, incluindo efetivo das forças especiais e helicópteros. Na operação, também estão sendo usadas câmeras térmicas e cães farejadores.

Os investigadores acreditam que ele esteja a pé. No perímetro de busca, em uma zona florestal densa, há muitos possíveis esconderijos.

"Qualquer pessoa que se encontre com o suspeito tem que manter distância. Ele sofre de um transtorno mental", advertiu o porta-voz da polícia de Oppenau.

A prefeitura da cidade, que classifica a situação como "perigosa", fechou jardins de infância e piscinas ao ar livre, preventivamente.

"Sempre teve pequenos trabalhos, como segurança em um campo de golfe, ou na estação", contou um antigo moradores ao "Bild".

"Há até um ano, vivia em um apartamento em cima de um albergue, até ser expulso, porque não pagava o aluguel", lembrou.

"Naquele momento, parece que foram encontradas armas, munições e galões de gasolina no apartamento", completou, acrescentando que "ele tinha até um pequeno posto de tiro no celeiro".

Depois disso, Yves Rausch passou a morar em seu carro, até se instalar em uma cabana perto do bosque, onde os policiais tentaram prendê-lo.