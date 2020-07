Japão promete US$ 3,7 bilhões para onas devastadas por inundações

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, prometeu um orçamento de 400 bilhões de ienes (US$ 3,7 bilhões), nesta segunda-feira (13), para reconstruir as regiões do país destruídas por inundações e deslizamentos de terra que deixaram pelo menos 72 mortos.

Abe anunciou esse valor em seu deslocamento para Kumamoto, na ilha de Kyushu (sudoeste), a mais afetada pelas chuvas torrenciais de quase 10 dias atrás. As tempestades atingiram a região central do país.

"Faremos tudo que pudermos", garantiu o primeiro-ministro.

Durante a visita, ele parou por alguns momentos em frente a um lar para idosos em memória das 14 pessoas que morreram afogadas no local, presas pelas enchentes.

Até o momento, o saldo total das inundações é de 72 mortes, mas as operações de busca continuam a procurar pessoas que ainda estão desaparecidas.

Na semana passada, até 130.000 equipes de resgate, incluindo muitos membros das Forças de Autodefesa do Japão, foram mobilizadas para evacuar milhares de moradores bloqueados por inundações e deslizamentos de terra.

No meio da estação das chuvas no Japão, a agência meteorológica nacional alertou na segunda-feira que ainda pode haver tempestades violentas.