Autoridades determinam confinamento de 200 mil

As autoridades da região da Catalunha (nordeste da Espanha) ordenaram neste domingo, 12, que 200 mil habitantes da zona ao redor da cidade de Lérida retornem ao confinamento obrigatório. Essa é a primeira vez desde 21 de junho, quando terminou o confinamento em todo o país, que uma região volta a decretar o confinamento domiciliar. A Espanha é um dos países mais afetados no mundo pela doença, com 28,4 mil mortos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.