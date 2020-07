Alemanha lança megaoperação em busca de fugitivo armado

Centenas de policiais, agentes e helicópteros buscavam, nesta segunda-feira (13), na Alemanha, pelo segundo dia consecutivo, um fugitivo armado e com roupa de combate escondido na Floresta Negra.

"Fiquem em casa e não deem carona para ninguém", alertou a polícia local de Oppenau, no sudoeste do país, onde aconteceu a fuga no domingo pela manhã.

A polícia divulgou uma foto do fugitivo, um homem sem-teto armado com arco, faca e várias armas de fogo, conhecido pelos serviços de segurança por vários crimes de porte de arma ilegal e conflito com a polícia.

No domingo, o homem conseguiu desarmar uma patrulha policial que tentou expulsá-lo do local precário onde se encontrava e fugiu para a Floresta Negra. Centenas de agentes, incluindo forças especiais e helicópteros, foram mobilizadas para encontrá-lo.

Quando a patrulha o localizou, "ele de repente sacou uma arma de fogo e ameaçou os policiais, que não tiveram tempo de reagir", disse a polícia, acrescentando que "provavelmente" o homem escapou com suas armas de serviço.