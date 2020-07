África do Sul volta a impor toque de recolher por recidiva do coronavírus

África do Sul volta a impor toque de reconher por recidiva do coronavírus

África do Sul volta a impor toque de reconher por recidiva do coronavírus

Novo coronavírus mata mais de 566.000 pessoas no mundo

Novo coronavírus mata mais de 566.000 pessoas no mundo

Presidente diz que guerra do Kosovo foi 'limpa e justa'

Presidente diz que guerra do Kosovo foi 'limpa e justa'

Erro de ajuste em radar provocou derrubada de avião ucraniano no Irã

Erro de ajuste em radar provocou derrubada de avião ucraniano no Irã

Líbia volta a paralisar todas as exportações de petróleo, diz estatal

Líbia volta a paralisar todas as exportações de petróleo, diz estatal