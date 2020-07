Flórida tem 15.000 casos de COVID-19 em um dia, recorde para um estado americano

A Flórida registrou mais de 15.000 novos casos de COVID-19 em um dia, estabelecendo um novo recorde para um estado no país, ao superar a marca alcançada antes pela Califórnia, segundo cifras oficiais publicadas neste domingo (12).

O departamento de Saúde da Flórida reportou um total de 15.299 casos neste estado do sudeste americano, que representou um aumento de 47% com base no registro da véspera. A Flórida também registrou 45 óbitos por COVID-19 em 24 horas.

Em cinco dias, a Flórida somou 55.842 casos novos.

O recorde anterior de contágios em um dia pertencia à Califórnia, com um registro de 11.694 na quarta-feira. Antes disso, a marca mais elevada foi alcançada em Nova York, com 11.571 casos reportados em 14 de abril.

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, impulsionou a reabertura das atividades em 4 de maio, antes de outros estados do país.

Em uma crítica direta incomum, o principal assessor da Casa Branca na pandemia, Anthony Fauci, disse na quinta-feira que este estado do sul avançou com a suspensão do confinamento antes de que os indicadores de saúde pública fossem os adequados para fazê-lo.

DeSantis repudiou estas declarações, justificando ter se baseado em dados do momento da reabertura.

No fim de junho, DeSantis fez um recuo, ao ordenar o fechamento de bares para conter a propagação da doença. Mas o número de infecções continuou aumentando.

O governador da Flórida se negou a exigir o uso de máscaras nas ruas - uma medida que outros governadores do sul adotaram - afirmando que era um tema sobre o qual os funcionários locais deviam decidir.