Ao menos 20 tartarugas morrem em Bangladesh presas em resíduos plásticos

Ao menos 20 tartarugas morreram neste domingo (12) em uma praia de Bangladesh, onde ficaram presas em resíduos plásticos, conforme informaram autoridades e grupos ambientais.

Segundo os habitantes, várias ondas de lixo plástico, com garrafas, redes de pesca e outros elementos, chegaram à praia no último sábado e deixaram as tartarugas presas, muitas das quais puderam ser resgatadas.

De acordo com o Departamento Florestal de Bangladesh, é a primeira vez que esse volume de plástico chega a essa praia de 120 quilômetros, situada no Golfo de Bengala.

"Centenas de habitantes vieram à praia pela manhã para resgatar as tartarugas feridas", informou um porta-voz do departamento à AFP.

"Enterramos as mortas e estamos tentando libertar as outras, e devolvê-los ao mar", acrescentou.

A organização Plastic Bank Bangladesh indicou que seus voluntários tinham encontrado e enterrado ao menos 20 tartarugas, que estavam entre cerca de 50 toneladas de lixo espalhadas em uma área de dez quilômetros na praia, na cidade de Cox's Bazar.

Segundo Shahriar Caesar Rahman, da ONG Creative Conservation Alliance e especialista em tartarugas, a maioria dos animais tinha ao menos 30 anos de idade.

"As tartarugas geralmente ficam presas em enormes pedaços de plástico que flutuam pelo mar e acabam se afogando. Parece ser esse o caso", disse ele à AFP.

Todos os anos, cerca de 26 toneladas de resíduos de navios e países vizinhos chegam ao Golfo de Bengala, segundo Moazzem Hossain, da associação local Save the Nature Bangladesh.