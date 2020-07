Jogo entre Avaí e Chapecoense é suspenso devido a casos de COVID-19

O governo de Santa Catarina anunciou neste sábado a suspensão da partida entre Avaí e Chapecoense, pelo Campeonato Catarinense, depois de detectar um surto de COVID-19 na equipe visitante.

O duelo estava marcado para este domingo, às 16 horas, no estádio Ressacada, em Florianópolis, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense.

De acordo com uma nota divulgada pelo governo de Santa Catarina, "a Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual notificou os clubes Avaí e Chapecoense, além da Federação Catarinense de Futebol", sobre a suspensão da partida. "Com isso, a partida está cancelada", acrescentou o texto.

"Uma das equipes teve 14 casos confirmados de COVID-19 e será necessário afastar todos os jogadores para seguir as medidas de proteção necessárias", afirmou o comunicado.

Embora a nota não especifique a equipe afetada, a imprensa brasileira afirmou que é a Chapecoense e que o técnico da equipe, Umberto Louzer, está entre os infectados.

O Avaí divulgou neste sábado um vídeo em que o chefe da equipe médica, Luís Fernando Funchal, garantiu que o clube aplicou um teste para detectar a COVID-19 "em jogadores, comissão técnica, departamento médico, jornalistas e pessoas que trabalharão no jogo e todos testaram negativo".

O Campeonato Catarinense se tornou na quarta-feira passada o segundo torneio no Brasil a voltar a ser disputado após uma paralisação de 115 dias devido à pandemia.

O primeiro a fazer isso foi o Campeonato Carioca, que retornou às atividades em 18 de junho.

Na mesma quarta-feira, a Chapecoense venceu o Avaí por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final do torneio. As duas equipes estão na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Brasil é o segundo país no mundo mais afetado pela COVID-19 (em números absolutos), depois dos Estados Unidos, com pelo menos 70.398 mortes e 1.800.827 casos confirmados, de acordo com o último balanço divulgado pelo governo federal.

No estado de Santa Catarina, foram registrados pelo menos 40.106 casos e 459 mortes.